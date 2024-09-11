«Драматическая трансформация». Кендалл Дженнер кардинально сменила имидж

Супермодель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер кардинально сменила имидж. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель впервые перекрасилась в блонд и показала результат. На фото она позировала в черном кожаном жакете, футболке и синих джинсах. Новый образ модели вызвал обсуждение в комментариях.

«Драматическая трансформация», «Зачем вы это сделали?», «Ужас», «Брюнеткой вам было лучше», — написали они.

19 мая Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о воссоединении с рэпером Bad Bunny. Супермодель была замечена на концерте своего бывшего возлюбленного в Орландо. В сети завирусилось видео, на котором она в черной толстовке стоит среди поклонников артиста. Дженнер танцевала и подпевала исполнителю.

В июне Кендалл Дженнер и Bad Bunny подловили папарацци, когда они направлялись в ресторан Ferdi в Париже. Исполнитель не постеснялся фотографов и потрогал ягодицы своей возлюбленной.

Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Наряду с доходами от различных показов и рекламных кампаний, она также получает прибыль от своего участия в съемках семейного реалити-шоу «The Kardashians».