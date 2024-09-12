Звезда сериала «Сплетница» вышла в свет с заклеенной скотчем грудью

Американская актриса, модель и лидер рок-группы The Pretty Reckless Тейлор Момсен пришла на красную дорожку с заклеенной скотчем грудью. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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31-летняя звезда сериала «Сплетница» посетила модный показ KidSuper's Funny Business Comedy Fashion Show в Нью-Йорке, США. Она предстала перед папарацци в костюме с серым принтом, который состоял из расстегнутого платья-рубашки и заправленных в ботинки на грубой подошве брюк. При этом знаменитость продемонстрировала кубики пресса и часть обнаженной груди с заклеенными скотчем сосками.

Также артистка распустила уложенные волнами волосы, нанесла фиолетовые тени на веки и надела на шею серебристые цепочки с кулонами.

Ранее в сентябре сообщалось, что модель Келли Гейл также появилась на публике со скотчем на груди вместо бюстгальтера.