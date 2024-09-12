Дочь актера Уилла Смита снялась топлес для журнала
Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу Смит снялась топлес для осеннего номера британского журнала Dazed. Соответствующий материал появился на сайте издания.
23-летняя актриса и певица позировала перед камерой, прикрывая голую грудь рукой. При этом она отказалась от нижнего белья и надела вместо юбки шерстяной топ итальянского бренда Sunnei. Также наследница артиста примерила кожаное платье Acne Studios золотистого оттенка, которое имитировало обнаженное тело.
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Известно, что стилистом на данной съемке выступил Имрух Аша. В свою очередь, автором кадров стала фотограф и художница Леа Коломбо.
В августе дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис также снялась топлес.