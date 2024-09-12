58-летняя Сальма Хайек посетила светский ужин в прозрачном платье

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила светский ужин в прозрачном платье. Соответствующие снимки публикует Page Six.

58-летняя звезда пришла на мероприятие, организованное фондом Kering Foundation, в черном оголяющем тело наряде без бретелей. Упомянутое платье облегало тело знаменитости и подчеркивало ее фигуру.

Образ Хайек дополняло массивное серебристое колье, украшавшее ее шею и область декольте. Вдобавок стилисты собрали волосы актрисы, а визажисты нанесли макияж с ярко-красной помадой.

Ранее в сентябре 58-летняя Сальма Хайек появилась на красной дорожке с седыми волосами. Звезда посетила премьеру фильма «Без крови» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, Канада.