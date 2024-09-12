Жена Роберта Паттинсона снялась в прозрачном платье без лифчика

Жена актера Роберта Паттинсона, Сьюки Уотерхаус, вышла на публику в провокационном наряде. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

32-летняя Сьюки Уотерхаус стала гостьей показа Michael Kors, который состоялся 10 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Модель была одета в розовое прозрачное миди-платье из кружева, которое дополнила длинной шубой в тон. При этом жена Роберта Паттинсона отказалась от бюстгальтера. Наряд завершили телесные босоножки на каблуках и серьги-кольца. Актриса уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами.

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19 ноября Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.

8 июня стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка.