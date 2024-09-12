18-летний сын Мадонны дебютировал на модном показе

Сын американской певицы Мадонны Дэвид Банда дебютировал на показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Снимки с мероприятия публикует Page Six.

18-летний манекенщик вышел на подиум во время дефиле модного бренда Off-White. Знаменитость запечатлели в клетчатой жилетке, черных джинсах и резиновых тапках.

Известно, что на показе присутствовало множество звездных гостей, в том числе поп-исполнительница Камила Кабельо, олимпийская чемпионка Суни Ли, актриса Исса Рэй и другие.

Ранее в сентябре звезда «Золушки» пришла на модный показ в откровенном наряде.