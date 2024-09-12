Врач рассказал, как справиться с постакне

Борьба с постакне требует комплексного подхода, включающий домашний уход за кожей.

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Чтобы справиться с постакне, требуется комплексный подход, который включает как профессиональные косметологические процедуры, так и тщательный домашний уход. Об этом INC-NEWS рассказала врач-косметолог – дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Есина Анна Юрьевна.

В арсенале современных косметологов есть несколько высокоэффективных методов. Среди них микродермабразия, которая предполагает использование мелких абразивных частиц для шлифовки кожи. Химические пилинги с салициловой, гликолевой и трихлоруксусной кислотами, разрушающие верхний слой кожи и способствующие ее регенерации также эффективно справляются с постакне. Лазерная терапия, используя различные типы лазеров, таких как фракционные и неабляционные, разглаживает кожу и стимулирует выработку коллагена. Также популярна методика микронидлинга, при которой создаются микропроколы на коже, стимулируя естественные процессы заживления и обновления.

Для лечения следов от акне применяются различные профессиональные составы. Ретиноиды ускоряют регенерацию кожи и уменьшают видимость шрамов. Гликолевая кислота помогает отшелушивать верхний слой, выравнивая текстуру кожи. Ниацинамид уменьшает воспаление и покраснение, улучшая общую текстуру, а витамин С, известный своими осветляющими свойствами, борется с гиперпигментацией и улучшает тонус кожи.

Эффективность пилингов и лазерных процедур также не вызывает сомнений. Эти методы способствуют удалению верхнего слоя кожи, стимулируют выработку коллагена и разглаживают рубцы, осветляя пятна. Однако, лазерные процедуры могут иметь побочные эффекты, такие как покраснение, отек и временное обострение чувствительности кожи, поэтому выбор метода должен осуществляться профессионалом с учетом индивидуальных особенностей кожи пациента.

Правильный домашний уход после профессиональных процедур играет ключевую роль в поддержании и улучшении достигнутого результата. Важно увлажнять кожу гипоаллергенными средствами, использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF, избегать агрессивных косметических продуктов и следовать рекомендациям косметолога. Специалист может прописать специализированные кремы и сыворотки, ускоряющие заживление и предотвращающие воспаления.

«‎Лечение постакне может быть ограничено у подростков до 18 лет, и важно учитывать такие противопоказания, как беременность, лактация, активные воспалительные процессы и кожные заболевания, которые могут усугубиться при проведении определенных процедур».

Оптимальное время для проведения процедур против постакне – осенне-зимний период, когда солнечная активность снижена, что уменьшает риск гиперпигментации. Летом рекомендуется избегать травмирующих кожу процедур из-за высокой солнечной активности и риска пигментных пятен.