Жади из «Клона» похвасталась кубиками пресса, снявшись в бикини

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли показала фигуру в купальнике. Актриса позировала в голубом бикини, дополнив образ рубашкой в цвет, и поделилась кадром в соцсетях.

Знаменитость признавалась поклонникам, что довольна тем, как выглядит в 48 лет. Однако для этого артистка прикладывает немало усилий.

Звезда рассказывала журналистам, что в ее жизни постоянно присутствует спорт. Антонелли каждый день стоит в планке и несколько раз в неделю занимается с персональным тренером, чтобы поддерживать тело в тонусе. А также знаменитость ведет здоровый образ жизни и старается есть только полезную еду, отказавшись от любимой «запрещенки» ради фигуры. Актриса признавалась, что любит публиковать фото в купальнике и откровенных нарядах, демонстрируя результаты своего труда. По мнению артистки, она имеет право гордиться собой.

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У Антонелли есть сын от коллеги по сериалу Мурилу Бенисиу, мальчик Пьетро появился в 2005 году, а вскоре после его рождения пара рассталась. Актеры публично рассказали об этом поклонникам, отметив, что будут вместе воспитывать ребенка. Также у артистки подрастают 13-летние близняшки Антония и София, отцом дочерей звезды «Клона» является режиссер Леонардо Ногейра.