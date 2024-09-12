Кардинальные перемены: пять звезд, изменившихся до неузнаваемости

Многие артисты экспериментируют со внешностью. Причины у всех разные: одни стараются сохранить молодость и свежесть, другие решаются на перемены в попытке забыть неудачный роман. Так, совсем недавно на нетипичное преображение решилась актриса Лиза Боярская, сделавшая каре. «Вечерняя Москва» вспомнила пять звезд, которые кардинально меняли внешность.

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Длинноволосый Егор Крид

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В марте 2023 года рэпер внезапно сменил имидж, появившись в шоу «Конфетка» на ТНТ в образе отвязного рокера с длинными волосами и в бесформенном костюме.

Как отметила стилист Лина Дембикова, в образе Егора Крида наблюдается эксцентричный выход из зоны комфорта.

«Его прежний образ с короткой стрижкой был базовым, мускульным. А вот длинные волосы и удлиненные прически вызывают некоторые противоречия. Мне субъективно больше нравилась его короткая стрижка. Но с точки зрения пиара, эпатажа, инфоповода, это вполне хорошая история. В принципе он как был симпатичным молодым человеком для аудитории, так и остался. К тому же певец еще не старый, чтобы отказываться от экспериментов со внешностью», — считает стилист.

Не самый удачный образ Анджелины Джоли

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Голливудскую диву все привыкли видеть темноволосой, однако недавно Джоли решилась на кардинальное изменение во внешности и перекрасилась в блонд. В последний раз актриса выглядела так в 1999 году, когда снималась в фильме «Прерванная жизнь». Ходят слухи, что она решилась на перемены в попытке забыть своего бывшего мужа.

Стилист считает, что новый образ идет Джоли чуть меньше классического, поэтому она посоветовала актрисе вернуться к привычному шоколадному оттенку волос.

«Мне кажется, она абсолютно классическая шатенка, причем очень эффектная. И для нее, конечно, блонд — не самое удачное решение. Он ее слегка простит и дисгармонирует внешность в целом. Ей очень идет ее природный шоколадный оттенок. Я думаю, что рано или поздно она к нему вернется», — сказала Дембикова.

Молодящийся Филипп Киркоров

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Эксперименты со внешностью начались у артиста с 2022 года и не прекращаются до сих пор. Сначала он постригся и сменил цвет волос на пепельный блонд, затем похудел на несколько десятков килограммов и подтянул тело. Поговаривают о том, что он сделал несколько пластических операций на животе, лице и руках.

Стилист прокомментировала его внешние изменения так:

«Филипп Киркоров сейчас серьезно молодится. Он похудел, подкачался и выглядит довольно свежо. Конечно, окружающим такие кардинальные перемены во внешности могут показаться неэстетичными, потому что на его примере мы видим гипертрофированное и чрезмерное омоложение. Поэтому для других людей он выглядит несуразно. Но в глазах самого артиста эта ситуация воспринимается иначе: он счастлив и доволен собой, и, мне кажется, это самое главное».

Похудевший Стас Михайлов

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Несколько лет назад певец значительно изменил внешность: неожиданно для всех похудел, сменил прическу и заметно омолодился. Поклонники подозревали, что дело в пластических операциях, однако Михайлов опроверг эту догадку, заявив, что из всех хирургических вмешательств прибегал только к пересадке волос и ботоксу.

По мнению Лины Дембиковой, новая внешность Михайлова выглядит не совсем логично.

«Он создал образ брутального мужчины. Такие, как правило, должны любить себя и принимать в том числе мудрость своего возраста. Так что от него перемен никто не ожидал», — сказала она.

Похудевшая Лана Дель Рей

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Вес знаменитой артистки никогда не был стабильным, постоянные скачки — от болезненной худобы до бросающейся в глаза полноты — были ей свойственны. Недавно Лана Дель Рей снова похудела и перекрасила волосы в более светлый оттенок. Стилист уверена, что вне зависимости от постоянных изменений веса артистка всегда выглядела очень элегантно.

«В ее случае обсуждать фигуру нетактично. Она всегда была звонкая и высокая, как ива. Она всегда находилась на троне с короной и ассоциировалась с пластичной, тягучей, завлекающей музыкой. Но ее полнота не выглядела элегантно, а в новой форме Рей выглядит очень гармонично. Зрителю будто хотелось видеть в ней немного ведьминскую худобу. Поэтому, мне кажется, новый образ очень ей к лицу», — пояснила Дембикова.

В заключение стилист подчеркнула, что мода — очень субъективное понятие, а в случае с артистами любые изменения влияют на личность положительно. Они должны меняться, причем не только в соответствии со стандартами, но и отклоняясь от них.