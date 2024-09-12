Какие бывают консилеры и как их правильно использовать

Людей с идеальной кожей не существует, это просто факт. Сияющие «фарфоровые» и безупречно ровные лица фотомоделей и звезд всех рангов на снимках — результат искусства фотографа, «Фотошопа» и, конечно, умелого макияжа.

Консилер стал незаменимым помощником в арсенале макияжа многих женщин и, чего уж там, мужчин — просто последние предпочитают об этом помалкивать. Этот многофункциональный продукт помогает скрыть недостатки, выровнять тон кожи и придать лицу свежий, отдохнувший вид. Однако выбрать подходящий консилер и правильно его использовать может быть непростой задачей, ведь существует множество видов и техник нанесения. Разбираемся в нюансах.

Жидкий консилер

Подходит для всех типов кожи, легко наслаивается и распределяется, идеален для маскировки темных кругов под глазами.

Благодаря легкой формуле не подчеркивает морщины и заломы, что делает его идеальным для области вокруг глаз. Также может быть использован для коррекции мелких несовершенств по всему лицу.

Кремовый консилер

Текстура — плотная, кремовая. Идеален для скрытия более заметных недостатков, таких как прыщи, покраснения или пигментные пятна. Благодаря своей плотности обеспечивает хорошее покрытие, однако может подчеркивать сухие участки кожи, поэтому его лучше наносить на предварительно увлажненную кожу.

Стик-консилер

Текстура — твердая, плотная. Удобен в использовании, его можно носить с собой для быстрого исправления макияжа. Обладает высокой пигментацией и плотностью, поэтому может быть не самым подходящим вариантом для зоны под глазами, но отлично работает для маскировки пятен и прыщей.

Карандаш-консилер

Текстура — плотная, в форме карандаша. Позволяет точечно наносить средство на мелкие несовершенства. Хорошо подходит для локальных коррекций, таких как маскировка прыщей, сосудистых звездочек и других мелких дефектов.

Консилер-кушон

Текстура — легкая, воздушная. Идеален для тех, кто ищет средство с эффектом увлажнения и легким покрытием. Обычно используется для зоны под глазами или для легкого выравнивания тона лица.

Как правильно выбрать консилер

«Все зависит от того, какие задачи по макияжу вы намереваетесь решать с помощью консилера, как часто им пользоваться и какой у вас тип кожи», — рассказывает визажист Любовь Брусницына.

Цвет консилера

Для маскировки темных кругов под глазами: с розовым или персиковым подтоном, если темные круги имеют синеватый или фиолетовый оттенок. Для оливкового подтона кожи подойдут более желтые оттенки.

Для маскировки покраснений и прыщей: зеленый консилер нейтрализует красноту, поэтому его можно использовать под основным консилером или тональной основой.

Для осветления и придания свежести: консилер на 1—2 тона светлее вашей кожи подойдет для высветления области под глазами и создания эффекта «свежести».

Тип кожи

Для сухой кожи: лучше всего подойдут увлажняющие жидкие или кремовые консилеры, которые не будут подчеркивать сухость.

Для жирной кожи: стики и кремовые консилеры с матовым финишем помогут скрыть недостатки и контролировать блеск.

Для комбинированной кожи: можно использовать разные текстуры для разных участков лица — легкие для зоны под глазами и плотные для маскировки несовершенств.

Возрастные особенности: консилеры с увлажняющими и разглаживающими компонентами идеально подходят для зрелой кожи, так как они не подчеркивают морщинки.

Как правильно наносить консилер

«Перед нанесением консилера обязательно очистите и увлажните кожу средством, которое вы используете в вашей обычной бьюти-рутине. Это поможет консилеру лучше распределиться и избежать эффекта сухости или шелушения», — говорит визажист.

Техника нанесения

Под глаза — наносите консилер треугольником, от внутреннего уголка глаза вниз к центру щеки и обратно к внешнему уголку. Это помогает визуально «поднять» лицо и осветлить область под глазами.

На прыщи и покраснения — наносите консилер точечно с помощью кисти или пальцев, аккуратно распределяя его по краям, чтобы создать ровное покрытие.

На пигментные пятна — наносите консилер на нужные участки и аккуратно растушевывайте, чтобы покрытие было максимально естественным.

Использование кистей и спонжей

«Для более плотного покрытия используйте кисть для консилера. Для легкого и естественного покрытия воспользуйтесь спонжем, слегка похлопывая его по коже, чтобы равномерно распределить продукт», — говорит Любовь.

Закрепление результата

Чтобы консилер держался дольше, можно зафиксировать его легкой рассыпчатой пудрой, особенно если у вас жирная кожа или консилер имеет склонность к скатыванию.

Дополнительные советы

Смешивайте продукты: иногда консилеры разной текстуры и оттенка дают лучший результат при смешивании. Например, вы можете использовать плотный консилер для маскировки прыщей и более легкий для области под глазами.

Используйте консилер как базу для теней: нанесение консилера на веки перед нанесением теней помогает выровнять тон кожи и сделать макияж глаз более стойким.

Осветляйте нужные зоны: консилер можно использовать для легкого контуринга — высветляйте центральные части лица (лоб, нос, подбородок), чтобы создать эффект сияющей кожи.