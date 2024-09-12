Эксперт объяснил, чем в уходе отличаются мыло и гель

Ухаживать за кожей тела так же важно, как и за кожей лица. Начинать этот уход следует с правильного очищения. Мыло, кремы или гели — о том, какой продукт для душа выбрать и есть ли разница в составах этих форматов, «Газете.Ru» рассказала косметик-эстетист и эксперт бренда Camay Анна Романовская.

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«Твердое мыло — популярный продукт. Часто его используют для мытья рук, но многие покупают и в качестве средства для душа, поскольку считают универсальным и любят ощущение чистоты «до скрипа» на коже. Современные составы действительно позволяют использовать мыло таким образом, но стоит учитывать, что формулы с щелочью все равно действуют достаточно радикально: даже щадящие рецептуры могут оставлять после применения ощущение стянутости, особенно у обладателей сухой кожи», — начала эксперт.

Она также заявила, что менее чувствительной коже тела, которой не угрожают такие последствия использовать мыло в качестве средства для душа можно, но следует обращать внимание на то, чтобы в составе находились увлажняющие ингредиенты, такие как глицерин или натуральные масла.

«Если же кожа тела чувствительная, сухая или даже обезвоженная, то выбор лучше сделать в сторону геля или крема для душа», — отметила Романовская.

Эстетист рассказала, чем гель отличается от мыла.

«Основная разница этих продуктов в уровнях pH: у мыла это 8, а у геля — 5. Гель эффективно удаляет загрязнения с кожи, но уже в сочетании с ухаживающими ингредиентами, которые, в свою очередь, позволяют дополнительно ухаживать за кожей. К основным веществам гелей для душа относятся ПАВы и увлажняющие компоненты, в частности, натуральные масла: именно они помогают поддерживать естественный баланс влаги в коже, чтобы она оставалась мягкой и сияющей», — объяснила она.

Анна Романовская добавила, что некоторые гели для душа обладают манящими фруктовыми и ягодными нотами в своем аромате, за счет чего создается эффект ароматерапии прямо у вас дома, будь то душ или принятие ванны.

«Так, формула с натуральными маслами оливы, лаванды и магнием способна не только успокоить и увлажнить кожу, но и дать необходимое расслабление после долгого дня», — заявила косметист.

В заключение эксперт объяснила, что такое крем для тела .Продукт, как правило, имеет насыщенный аромат, способный долго держаться на коже.