Леди в мокром: Ким Кардашьян появилась на ужине фонда Kering

Вчера вечером в рамках Недели моды в Нью-Йорке гости ужина Kering Foundation's Caring for Women продемонстрировали наряды, не уступающие тем, что были на подиуме. На мероприятии, собравшем более $3 млн на поддержку проектов Girl Effect, It's On Us и National Network to End Domestic Violence, в качестве соведущих выступили Сальма Хайек-Пино, Франсуа-Анри Пино, Мэттью Макконахи, Приянка Чопра-Джонас, Донателла Версаче, Наоми Уоттс и Ким Кардашьян.

© globallookpress

Звезда реалити-шоу выбрала мокрые волнистые волосы, которые прекрасно сочетались с молочным платьем с таким же «мокрым» эффектом. Было бы неплохо, если бы она вновь воплотила этот образ, как она сделала это на Met Gala 2019 в мини-платье от Mugler, которое выглядело так, будто с него капает вода. Хотя, учитывая, что это был ужин, а не Met Gala, Кардашьян оставила корсет дома. Её желудок, несомненно, скажет ей спасибо. Завершали образ классические чёрные туфли — безопасный выбор для той, кто известен своими модными перфомансами. Ну просто воплощение чистоты и невинности!