Актриса Сальма Хайек вышла на публику в прозрачном платье

Актриса Сальма Хайек стала гостью гала-ужина, организованного фондом Kering Foundation. Об этом сообщает WWD.

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58-летняя актриса показала фигуру в «голом» платье-бюстье с серебряным ожерельем на шее и плечах. Образ дополнили серьги с бриллиантами. Ей также уложили волосы в низкий пучок и сделали вечерний макияж с алой помадой и угольно-черными стрелками. На ковровой дорожке она появилась с мужем Франсуа-Анри Пино.

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Недавно Сальма Хайек пришла на ужин, организованный в честь визита президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден во Францию. Актриса была в сопровождении своего мужа Франсуа-Анри Пино. Для официального мероприятия артистка выбрала черное макси-платье, верх которого был выполнен из прозрачного кружева.

На прошлой неделе Сальма Хайек посетила премьеру фильма «Подай знак» в Лондоне. На красной дорожке звезда позировала в черном облегающем платье с декольте, к которому добавила серебристую сумку Balenciaga на плечо и золотые босоножки на платформе. Актриса также надела колье, браслеты и кольца. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — укладку.