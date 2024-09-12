Стилист перечислил самые модные фасоны пальто на осень

Стилист перечислил россиянкам самые модные фасоны пальто на осень
Стилист бренда Emka Владимир Казарян перечислил россиянкам самые модные фасоны пальто на осень 2024 года. Его комментарий публикует WomanHit.
По словам эксперта, в текущем сезоне особенно популярными будут короткие фасоны пальто. Среди них — пальто-бомберы, пальто-косухи, пальто-рубашки, а также полупальто.
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В то же время в числе трендов оказались изделия ярких цветов, например красного и изумрудного, предметы гардероба в клетку, «гусиную лапку» или с анималистическими принтами. В то же время актуальными остаются пальто оверсайз, отметил специалист.
Ранее в сентябре редакторы французской версии Vogue назвали самую модную обувь на осень 2024 года.