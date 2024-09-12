Косметолог перечислил популярные услуги у мужчин

Косметолог Алина Кожеурова рассказала, что самыми популярными услугами у сильной пола являются чистка лица, пилинг, лазерная эпиляция и ботулинотерапия.

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Причем на первой процедуре мужчины всегда очень стесняются, а большинство из них даже приходили по желанию своих жен. Тем не менее на последующих посещениях это чувство исчезало, а некоторые даже стали советовать салоны друзьям.

Кожеурова подчеркнула, что с мужчинами работать ей немного проще, чем с женщинами. Все дело в дисциплинированности. Первые гораздо пунктуальнее и исполнительнее. К тому же они четко соблюдают рекомендации.

Несмотря на это, мужчины все равно сталкиваются с осуждением, причем от представителей своего же пола. Эксперт, наоборот, уверена, что уход за собой нужен всем, ведь это не только полезно, но и привлекательно, сообщает "Тульская служба новостей".

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