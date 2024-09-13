Рита Дакота показала фигуру в купальнике

Российская певица и композитор Рита Дакота показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 34-летняя исполнительница предстала на фоне песка и пальм в слитном купальнике, представляющем собой боди с укороченными шортами и длинными рукавами. При этом звезда частично расстегнула молнию, демонстрируя область декольте.

© скриншот из видео соцсети

Певица распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Кроме того, в руках она держала кокос.

В августе Дакота поделилась видео в откровенном наряде. Знаменитость надела лиловый облегающий костюм, состоящий из юбки с вырезом до бедра и топа бандо.