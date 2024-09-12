Сапоги и ботильоны, которые стоит приобрести осенью

Без качественной пары сапог или ботильонов трудно представить актуальный осенний образ в 2024 году. Стилист Кристина Горошникова подсказала нам трендовые модели обуви, которые стоит присмотреть в свой гардероб уже сейчас.

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Ботфорты

Поклонницы платьев в любое время года просто не смогут обойтись в этом сезоне без ботфортов.

Наш эксперт советует подобрать несколько вариантов подобной обуви, так как сейчас набирают обороты сразу два варианта — ботфорты из матовой кожи и лакированные. Кристина:

«Не бойтесь каблука и даже шпильки. Единственное, в лаковых моделях лучше смотрится низкий квадратный каблук».

Сапоги-трубы

Тренд, который живет уже второй год. Сапоги-трубы идеально подходят и под платья, и под юбки длины макси, в также можно легко создавать образ с зауженными брюками и сапогами этой модели. Дополнительный плюс — такая модель станет спасением для девушек с широкой щиколоткой.

Ботильоны с острым мысом

Если сапоги — не предмет вашего обожания, подберите актуальные ботильоны. Самые хитовые модели осени 2024 — ботильоны с острым мысом, прикрывающие щиколотку. Кристина:

«Старайтесь избегать кричащего декора в виде металлических вставок на мысе или прямо на каблуке. Это очень дешевит образ».

Замшевые ботильоны

Мягкие ботильоны из замши — невероятно женственный предмет вашего гардероба. Наш эксперт советует использовать эту модель для создания «луков» с узкими юбками и платьями макси. Цвета приветствуются натуральные, возможно, природные — хаки, песочный, молочный, ореховый.