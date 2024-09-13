Кэти Перри показала идеальную фигуру в необычном образе

Певица появилась на ковровой дорожке премии MTV в дерзком наряде. Кэти Перри стала одной из главных звёзд прошедшего 11 сентября музыкального события. Поп-дива позировала перед фотографами в образе русалки. Кэти выбрала для премии комплект, состоящий из юбки и топа, а также сделала укладку с эффектом мокрых волос.

Кроме того, Кэти выступила на сцене премии со своими старыми и новыми хитами: Roar, E.T., California Gurls, Teenage Dream, I Kissed a Girl, Firework и Lifetimes. Перри получила награду Video Vanguard Award, которая отметила все её достижения за годы творческой карьеры.

В течение последнего года Перри усиленно работала над своей фигурой. Звезда сильно похудела после беременности, а также стала обладательницей рельефного пресса, который теперь демонстрирует при каждой возможности.