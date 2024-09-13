Фото 41-летней Юлии Ковальчук в нижнем белье вызвали споры в сети

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук снялась в нижнем белье и вызвала споры в сети. Фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На черно-белых кадрах 41-летняя исполнительница позировала, сидя на покрытых пленкой стульях у панорамного окна с видом на многоэтажный дом. При этом она надела бюстгальтер-планж (модель с U-образным вырезом, вертикально удлиненными чашками и низкой перемычкой — прим. «Ленты.ру») и трусы с завышенной талией. Также знаменитость примерила приталенный кожаный пиджак и остроносые туфли на шпильках.

Подписчики оценили внешний вид артистки в комментариях.

«Кошмар», «Как-то пошло получилось», «При росте 165 сантиметров откуда такие ноги?», «Зачем ноги фотошопить?», «Шикарная, настоящая, неповторимая», «Безумно красиво», «Невероятные ноги», «Такую фигуру не грех показать», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее 56-летняя российская певица Валерия показала фото в бикини.