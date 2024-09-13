Дочь Синди Кроуфорд повторила культовый образ модели 30-летней давности

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер повторила ее культовый образ 30-летней давности. Об этом пишет British Vogue.

23-летняя манекенщица посетила красную дорожку кинофестиваля в Торонто. Она предстала перед камерами в остроносых туфлях и белом облегающем платье бренда Herve Lage, оформленном декольте в виде сердца. Известно, что такой наряд носила ее мать на церемонии вручения премии «Оскар» в 1993 году.

«Кайя прислала мне референсы для фестиваля, и это платье было в списке. Я подумала, что было бы здорово отдать дань уважения культовому образу Синди», — рассказала стилист Кайи Молли Диксон.

В августе сообщалось, что известная канадская актриса Тейлор Расселл повторила образ немецкой супермодели Клаудии Шиффер 21-летней давности. Речь шла о винтажном белом макси-платье Chanel Haute Couture.