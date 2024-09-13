Валя Карнавал похвасталась сумкой за 700 тысяч рублей

Блогер Валентина Карнаухова, известная под псевдонимом Валя Карнавал, похвасталась перед своими поклонниками сумкой, стоимость которой составляет более 700 тысяч рублей.

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22-летняя артистка опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена в мини-платье белого цвета, укороченной дубленке оливкового оттенка с меховой отделкой и черных замшевых сапогах на высоком каблуке. Образ Валя дополнила крупной сумкой на цепочке люксового бренда.

Блогер распустила длинные волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

В этом же образе Валентина сняла короткий видеоролик на одной из улиц Москвы.

«Если вам говорят, что ваш поезд ушел, помните – есть еще самолеты и яхты», - подписала видео Карнавал.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики похвалили Валентину и отметили, что она шикарно выглядит. При этом нашлись и те, кто раскритиковал блогера за слишком короткое платье.

В мае блогер приобрела кабриолет. Ее выбор пал на оранжевый автомобиль марки BMW M4, стоимость которого составляет около 10 миллионов рублей. Оказалось, что Валя Карнавал не самый ответственный водитель, у нее накопилось более 70 штрафов за нарушения ПДД.