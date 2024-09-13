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«Если вам говорят, что ваш поезд ушел»: Валя Карнавал похвасталась сумкой за 700 тысяч рублей

Блогер Валентина Карнаухова, известная под псевдонимом Валя Карнавал, похвасталась перед своими поклонниками сумкой, стоимость которой составляет более 700 тысяч рублей.

Валя Карнавал похвасталась сумкой за 700 тысяч рублей
© Passion.ru

22-летняя артистка опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена в мини-платье белого цвета, укороченной дубленке оливкового оттенка с меховой отделкой и черных замшевых сапогах на высоком каблуке. Образ Валя дополнила крупной сумкой на цепочке люксового бренда.

Блогер распустила длинные волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

В этом же образе Валентина сняла короткий видеоролик на одной из улиц Москвы.

«Если вам говорят, что ваш поезд ушел, помните – есть еще самолеты и яхты», - подписала видео Карнавал.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики похвалили Валентину и отметили, что она шикарно выглядит. При этом нашлись и те, кто раскритиковал блогера за слишком короткое платье.

В мае блогер приобрела кабриолет. Ее выбор пал на оранжевый автомобиль марки BMW M4, стоимость которого составляет около 10 миллионов рублей. Оказалось, что Валя Карнавал не самый ответственный водитель, у нее накопилось более 70 штрафов за нарушения ПДД.

Тренды
Валя Карнавал