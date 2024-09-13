Колумбийско-американскую актрису, телеведущую и модель Софию Вергару прозвали в сети клоуном из-за наряда на новом фото. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

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52-летнюю знаменитость засняли в Беверли-Хиллз, когда она выходила из автомобиля. На размещенных фото звезда предстала в ярком платье с широкими рукавами и расклешенной юбкой. Помимо этого, она надела белые кроссовки. Ее образ дополняла сумка, массивные серьги и кольцо.

Пользователи сети не оценили образ Вергары, о чем написали в комментариях под постом.

«С этим большим разрисованным лицом она начинает выглядеть как клоун», «Она начинает походить на Майкла Джексона», «Ей серьезно нужно усмирить свои брови», «Она что-то сделала со своим лицом?» — возмутились они.

В июле 52-летняя София Вергара удивила фанатов моложавой внешностью на новом фото. Знаменитость запечатлела себя в платье с глубоким декольте. При этом было видно, что на ее лице присутствовало минимальное количество макияжа.