Правда ли, что гуаша работает или это маркетинговый ход

Гуаша — это традиционная китайская техника массажа, в которой используется скребок для мягкого скольжения по коже с целью улучшения кровообращения и снятия напряжения. В последние годы она приобрела популярность в индустрии красоты. Действительно ли гуаша эффективна, или это всего лишь маркетинговый ход, ответит "Рамблер".

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Мнение науки

С научной точки зрения, существует ограниченное количество исследований, касающихся эффективности гуаша, особенно в косметических целях. Но некоторые исследования показывают, что гуаша способствует увеличению притока крови к поверхностным тканям кожи, что может улучшить цвет лица и общее состояние кожи. Она также помогает уменьшить мышечное напряжение и болевые ощущения за счет улучшения циркуляции крови и лимфы. В некоторых исследованиях наблюдается, что гуаша может снижать воспалительные процессы, что может быть полезно при таких состояниях, как миалгия (мышечная боль) и воспаление кожи.

Косметические эффекты

Популяризация гуаша в косметической индустрии акцентирует внимание на подтягивании кожи, уменьшении отечности и разглаживании морщин. Это основано на утверждениях о том, что техника помогает:

разглаживать мимические морщины за счет усиления притока крови и кислорода к коже,

уменьшать отечность за счет лимфодренажного эффекта, что особенно заметно при утренних "мешках" под глазами,

при регулярном использовании гуаша может давать эффект небольшого лифтинга за счет улучшения тонуса кожи.

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Маркетинговая сторона

Хотя гуаша имеет корни в традиционной медицине, ее современная популяризация в индустрии красоты зачастую сопровождается значительным маркетинговым "раздуванием". Компании выпускают различные инструменты из полудрагоценных камней, обещая чудодейственные результаты, хотя на самом деле материал скребка мало влияет на конечный результат. Важно помнить, что эффект от гуаша зависит не столько от инструмента, сколько от техники выполнения массажа и регулярности процедур.

Гуаша может работать в качестве полезного дополнения к уходу за кожей, особенно при регулярном использовании. Однако ожидать мгновенного или чудодейственного эффекта не стоит. Это скорее естественный способ улучшить микроциркуляцию и помочь расслабить мышцы лица, чем "волшебная палочка". Большая часть заявлений о гуаша, особенно в маркетинге, преувеличена, и важно подходить к этому с трезвым взглядом.

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