39-летняя Ляйсан Утяшева показала внешность без фильтров

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева показала внешность без фильтров. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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39-летняя звезда разместила фото, на котором продемонстрировала лежа на полу лицо без макияжа, усыпанное веснушками. При этом телеведущая надела белую майку на широких бретелях и черный бюстгальтер.

Под голову знаменитость положила массажный роллер.

«Это довольное личико без мейка и фильтров», — подписала она публикацию.

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В августе Утяшева снялась в купальнике на яхте. Она позировала в слитном наряде с цветочным принтом и розовыми вставками на ткани.