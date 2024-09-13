Сестра Кейт Мосс появилась на Неделе моды

Недавно сводная сестра известной британской супермодели и актрисы Кейт Мосс серьезно пострадала. 26-летняя Лотти в попытках быстро сбросить вес переборщила с дозировкой препарата, который не совсем предназначен для похудения. Из-за этого девушке потребовалась экстренная медицинская помощь. Сообщалось, что Мосс-младшая вколола в свою ногу порцию лекарства, рассчитанную для человека с весом не менее 100 килограммов. Она при этом весит 50.

Однако сейчас, судя по всему, здоровью младшей сестры Кейт больше ничего не угрожает. Минувшим вечером она это доказала. 26-летняя Лотти появилась на шикарной вечеринке, организованной в рамках Недели моды в Лондоне. Девушка выглядела весьма здоровой. Соответствующие снимки молодой модели опубликовали на сайте издания Mirror.

Для выхода в свет Лотти выбрала необычный для себя образ. Вместо привычного откровенного наряда девушка предпочла появиться на публике в брючном костюме серого цвета. На ее плечах небрежно красовался блейзер. Правда, немного перчинки Мосс-младшая все-таки добавила. Лотти дополнила классический костюм эффектным укороченным топом.