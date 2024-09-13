Стилист посоветовал осенью повторять образ Джонни Деппа

Стилист Алеко Надирян посоветовал носить замшевый бомбер Джонни Деппа. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Как одеться в сентябре? Подглядываем за культовой парой — Джонни Деппом и Кейт Мосс. Его замшевый бомбер с первого фото и ее тотал-белый лук с лаковыми мэри-джейн — мои фавориты. Как хорошо, что мода циклична», — написал он.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

А на днях стилист объяснил, как выбрать тренч на осень.

«Классический бежевый — база, о которой даже говорить не хочется. Так что делюсь еще одним практичным, но более эффектным вариантом: кожаный плащ. Лучше выбирать в универсальных оттенках (черный, коричневый, бордовый, зеленый) в длине макси — тогда можно сочетать его с юбками и брюками любой длины и фасона без риска укоротить силуэт», — написал Надирян.

Ранее Алеко Надирян показал сумку по цене личного вертолета.