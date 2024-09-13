Названа неожиданная причина выпадения волос

Старое или грязное полотенце может стать причиной выпадения волос. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением косметологии и дерматологии АО «Медицина» Екатерина Анпилогова. По ее словам, вредные микроорганизмы, накапливающиеся в ткани, могут негативно воздействовать на кожу головы.

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«Полотенца накапливают бактерии и грибки, которые могут вызвать воспаление кожи головы, а физическое повреждение при трении грубым полотенцем может повлиять на структуру волос», — сказала Анпилогова.

Еще одной причиной выпадения волос может быть чрезмерное использование фенов и утюжков. Горячие инструменты разрушают кератин — основной белок волос, что приводит к их истончению и зачастую к выпадению, отметила врач.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская до этого говорила, что химические и биологические активаторы и стимуляторы помогают справиться с выпадением волос.

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