Популярная рэперша снялась для глянца в ремнях вместо бюстгальтера

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) снялась в откровенном виде для глянцевого журнала Present Space. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

На размещенном фото 28-летняя исполнительница предстала в двух кожаных ремнях коричневого цвета вместо бюстгальтера. Также она примерила круглые сияющие серьги и сделала нюдовый макияж.

Кроме того, знаменитость попозировала в прозрачном сетчатом платье, расшитом сияющими камнями. При этом на опубликованном кадре видно, что она надела под изделие стринги, а от бюстгальтера отказалась.

В июне Doja Cat показала в соцсетях откровенное фото. На размещенном снимке исполнительница предстала, наклонившись к камере, в белом корсетном топе на широких бретелях и с глубоким декольте.