Семь базовых шампуней — для сухих, окрашенных или поврежденных волос

Протеины — против ломкости, аминокислоты — против сухости, а церамиды — против повреждений. Собрали семь шампуней, которые способны решить любые проблемы с волосами.

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Увлажняющий шампунь «Сахарный тростник», L'Occitane au Brésil

Шампунь для прямых волос — и не важно прямые они от природы или благодаря соответствующим процедурам. В составе главную роль играет экстракт сахарного тростника. Он увлажняет и выравнивает кутикулы волос, поддерживая гладкий эффект.

Скраб-шампунь Berlin, Malle

Шампунь со скрабирующими частицами и тонизирующими компонентами. Такая формула поддерживает здоровье кожи головы, а следовательно — и волос. Средство устраняет излишнюю жирность, увлажняет и восстанавливает недостаток питательных веществ.

Твердый шампунь Sulfide, Ostrikov Beauty Publishing

Одна из ключевых задач шампуня — предотвращение перхоти, которую провоцируют грибки. Их нейтрализует сульфид селена, а пантенол увлажняет кожу и снимает зуд. Для эстетического удовольствия в формулу добавили ароматическую композицию с нотами черной смородины, малины и личи.

Шампунь с аминокислотами и биотином, CKD

Шампунь — за все хорошее и против всего плохого. Мягко удаляя загрязнения, он укрепляет и увлажняет волосы. Кожа головы получает порцию полезных веществ, чтобы не допустить развития патогенной микрофлоры и перхоти.

Шампунь Attractive, 4Fresh Beauty

Церамиды восстанавливают структуру волос, растительные масла питают и увлажняют, протеины пшеницы устраняют ломкость. Аромат шампуня получился таким же многогранным, как и формула. Он пахнет яблоком в карамели, ванилью, сандалом и жасмином.

Шампунь-пилинг WOW Moment, «Клиар»

Для эффективного очищения в состав шампуня добавили AHA-кислоту. Она удаляет ороговевшие клетки и контролирует выработку кожного сала. Сухость устраняют аминокислоты и витамин Е.

Шампунь Pro Complex, Mixit Professional

Шампунь поддерживает цвет волос. Он предотвращает вымывание пигмента и тусклость, поддерживает уровень увлажнения и снимает статику. Состав нацелен на защиту волос от внешних повреждений и влияния УФ-лучей.