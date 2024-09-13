В России выросло число отечественных производителей косметики

За последний год в России в 3-4 раза возросло количество отечественных производителей косметики. Такой информацией поделилась доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Российского биотехнологического университета (Росбиотех) Екатерина Вольнова. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

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По ее словам, за последний год отмечается существенный рост количества российских брендов косметики. Число производителей бьюти-продукции растет во всех регионах. Это объясняется уходом иностранных брендов и производителей косметических ингредиентов с российского рынка. Рост обусловлен появившимися свободными нишами на рынке и государственной поддержкой среднего и малого бизнеса.

Она добавила, что при выборе уходовой косметики нужно обращать внимание на натуральные компоненты, эффективность которых доказана наукой. «Например, гиалуроновая кислота – для увлажнения, витамин C – для осветления и антиоксидантной защиты. Ретиноиды – для борьбы с возрастными изменениями», – подытожила эксперт.