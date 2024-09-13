В России выросло число отечественных производителей косметики
За последний год в России в 3-4 раза возросло количество отечественных производителей косметики. Такой информацией поделилась доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Российского биотехнологического университета (Росбиотех) Екатерина Вольнова. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».
По ее словам, за последний год отмечается существенный рост количества российских брендов косметики. Число производителей бьюти-продукции растет во всех регионах. Это объясняется уходом иностранных брендов и производителей косметических ингредиентов с российского рынка. Рост обусловлен появившимися свободными нишами на рынке и государственной поддержкой среднего и малого бизнеса.
Она добавила, что при выборе уходовой косметики нужно обращать внимание на натуральные компоненты, эффективность которых доказана наукой. «Например, гиалуроновая кислота – для увлажнения, витамин C – для осветления и антиоксидантной защиты. Ретиноиды – для борьбы с возрастными изменениями», – подытожила эксперт.