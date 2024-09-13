Марго Робби сменила дочь Джонни Деппа в рекламе духов

Американская актриса Марго Робби сменила дочь Джонни Деппа Лили-Роуз в рекламе духов бренда Chanel. Об этом сообщает Hypebeast.

© chanelofficial

Актриса Марго Робби позировала в красном твидовом жакете с золотым логотипом бренда. В руках она держала большой флакон духов. Ей также сделали укладку с легкой волной и макияж с коралловой помадой. До этого аромат Chanel №5 несколько лет представляла Лили-Роуз Депп.

Марго Робби встретила своего будущего мужа в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где Акерли был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016-го, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. О беременности актрисы стало известно 7 июля.

© chanelofficial

12 июля Марго Робби впервые появилась на публике после новости о том, что она ждет ребенка. Актриса предпочла для выхода белое платье в горошек, которое дополнила черными мюлями, сумкой и солнцезащитными очками. Перед журналистами она не скрывала округлившийся живот.

Ранее Марго Робби восхитила фанатов выходом в облегающем платье.