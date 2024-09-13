58-летняя Холли Берри раскрыла секрет моложавой внешности

Американская актриса Холли Берри раскрыла секрет моложавой внешности. Интервью с ней публикует журнал Marie Claire.

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По словам 58-летней звезды «Женщины-кошки», она принимает различные витамины и препараты, содержащие гормоны прогестерон, тестостерон и эстриол. Из-за диагностированного в 22 года диабета артистка отказалась от употребления сахара.

Кроме того, знаменитость рассказала, что посещает сеансы светотерапии и ежедневно уделяет время тренировкам. При этом она также занимается физическими нагрузками в рамках подготовки к ролям. Например, для съемок в спортивной драме «Удары» Берри пришлось изучать джиу-джитсу, муай-тай и тхэквондо.

В июне 2023 года сообщалось, что американская актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли захотела фигуру как у партнерши по фильму актрисы Холли Берри.