Дизайнер Вершинина назвала главные антитренды осени-2024

Осень вступает в свои права, а это значит, что пора подумать об обновлении гардероба. Как известно, правильная одежда способна не только подчеркнуть стиль, но и поднять настроение в пасмурные дни. Один из самых эффективных способов встретить осень в приподнятом настроении — это избавиться от устаревших вещей и освободить место для новых, актуальных моделей. Мода не стоит на месте, и вещи, которые были популярны еще недавно, уходят на второй план, уступая место новым трендам. О главных антитрендах осени-2024 «Вечерняя Москва» узнала у дизайнера Евгении Вершининой.

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Пальто

Начать стоит с коротких пальто, которые еще недавно считались практичным выбором для осенней погоды. Однако этой осенью их вытесняют более длинные модели, рассказала эксперт.

— В моде пальто оверсайз, с мягкой, заниженной линией плеч, которая придает образу непринужденность и расслабленность. Такие пальто не только согревают в холодные дни, но и создают утонченный силуэт, который легко сочетается с повседневной и деловой одеждой. А если хотите внести немного дерзости в свой гардероб, обратите внимание на модели с акцентированными плечевыми подкладками. Они привнесут в образ драматичность и силу, сделав его по-настоящему незабываемым, — порекомендовала Вершинина.

Водолазки

По словам дизайнера, другим элементом, который стоит отправить на покой, являются обтягивающие водолазки. Эта модель, плотно облегающая тело, уступает место более свободным и комфортным свитерам с высоким воротником.

— Свободные свитеры благодаря своей непринужденности дарят образу современный, но расслабленный вид. Они прекрасно играют в контрасте с более узкими джинсами, брюками или юбками. В результате вы получаете актуальный образ, который сочетается с трендовыми направлениями сезона и при этом сохраняет практичность, — отметила собеседница «ВМ».

Яркие шубы

Отдельного внимания, по мнению дизайнера, заслуживают шубы из искусственного меха ярких цветов, которые когда-то были на пике популярности. Сегодня эксцентричные цветовые решения уступают место более спокойным и естественным оттенкам.

— Нейтральные цвета, такие как бежевый, черный, серый и пастельные тона, стали главным трендом этого сезона. Они создают утонченный и благородный образ, который будет актуален вне зависимости от краткосрочных всплесков моды, — подчеркнула Вершинина. — Если шуба — обязательная часть вашего осенне-зимнего гардероба, стоит присмотреться к моделям с естественными оттенками и минималистичным дизайном.

Обувь

Обувь с платформой, которая раньше добавляла росту сантиметры и внушительно смотрелась на ноге, тоже отошла на второй план, заверила специалист. На смену массивным платформам пришли более утонченные и универсальные модели. Устойчивые каблуки средней высоты или вовсе плоская подошва стали фаворитами модных показов и улиц. Такая обувь не только удобна для повседневного ношения, но и выглядит стильно, придавая образу легкость и современный шарм. С таким выбором не придется жертвовать комфортом ради моды.

Приталенные пиджаки

Пришло время попрощаться с приталенными блейзерами, подчеркнула дизайнер. Эти модели, которые подчеркивали талию и создавали строгий, классический силуэт, уступают место объемным оверсайз-блейзерам.