Ведущий «Модного приговора» призвал носить «кепку деда» осенью

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить «кепку деда» этой осенью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Модная Заметка. Самые актуальные головные уборы на осень /помимо вязаной шапки/: кепка деда; шляпка-таблетка; шляпа-ведро, шапка с манишкой /альтернатива балаклаве», — написал он.

В августе телеведущий заявил, что прозрачные вещи будут актуальны осенью. Стилист рекомендовал сочетать просвечивающие платья и юбки с плотными цветными колготками или носить их поверх джинсов и брюк. К прозрачным вещам, по словам ведущего «Модного приговора», можно добавить верхнюю одежду: кожаную куртку, жакет или пальто.

Недавно Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.

Ранее Александр Рогов рассказал про модный тренд весны и лета 2025 года.