Нетипичный наряд жены Канье Уэста в Токио вызвал ажиотаж в сети

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори попала в объектив папарацци в нетипичном наряде и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

© Lenta.ru

Избранницу музыканта запечатлели в аэропорту Токио, Япония. Так, она предстала перед камерами в кремовом лонгсливе и велосипедных шортах длиной чуть выше колена. Кроме того, на ней были бейсболка и открытые туфли.

Читатели портала удивились внешнему виду Цензори, о чем принялись писать в комментариях под материалом.

«Она прикрылась, потому что знает, что Япония не потерпит ее выходки», «В Японии гораздо более высокие стандарты, чем в других странах, о которых я не буду упоминать. Сомневаюсь, что ее эксгибиционизм был бы терпим», «Я никогда не видела ее такой одетой», «Она выглядит лучше, когда одета», «Приятно видеть ее хоть в какой-то одежде», — высказывались они.

В августе сообщалось, что друзья заподозрили Цензори в алкоголизме.