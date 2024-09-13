Кому нужно заниматься мьюингом

Мьюинг – специальная техника, тренирующая мышцы лица и балансирующая их состояние.

В отличие от фейс-фитнеса, мьюинг работает над функциями глотания, жевания, говорения и удержания языка в правильной позиции.

Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявила многофункциональный врач-терапевт Татьяна Цукор.

По её словам, мьюингом можно заниматься в любом возрасте, так как данная техника даже показана детям с 4-х лет при наличии у них каких-либо нарушений развития мышц.

Для взрослых, добавила специалист, мьюинг будет полезен при неправильном положении зубов, асимметрии лица, нарушениях дикции и втором подбородке.

«В Сети можно найти массу видео с упражнениями по этой технике, – подчеркнула Цукор. – Но они слишком универсальны: не каждому подходят. Поэтому и результат будет разным».

В этой связи она рекомендует проконсультироваться с опытным специалистом по поводу упражнений.