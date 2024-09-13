Стильные мастхэвы осени

Осень — пора обновить гардероб, ритуалы красоты и свои привычки. В подборке от Antenna Daily мы собрали актуальные мастхэвы сезона.

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MANGO Woman – Wild Town

Эта коллекция поднимает эстетику Дикого Запада на новый уровень. Джинсовые рубашки с кокеткой и заклепками, кожаные куртки и клетчатые принты сочетаются с кружевными платьями и прозрачными элементами, чтобы создать новый стиль романтичной и космополитичной cowgirl.

Завершают образы шляпы, галстуки и, конечно же, незаменимые ковбойские сапоги.

FASHION REBELS

Настроение и эстетика осени от FASHION REBELS – эдиториалы из глянцевых журналов 90-х, героиня которых – уверенная и притягательная жительница мегаполиса.

Новинка – пальто Zemmour. Однобортное пальто прямого кроя в жакетном стиле из шерсти с добавлением кашемира. Небольшой оверсайз добавляет силуэту расслабленности и свободы и делает его идеальным вариантом для утепленных многослойных образов. Модель в черном цвете универсальна: она впишется в любой гардероб и обязательно станет любимой. Жакет в красном оттенке выделит вас из толпы.

Стоит обратить внимание также на двубортный оверсайз жакет Garam из натуральной шерстяной ткани. Жакет выделяют детали: английский воротник на стойке, высокая шлица на спинке, подплечники и потайные кнопки. Благодаря черному цвету, он универсален и сочетается с самыми разными по стилистике предметами гардероба.

Жакет Aslaug с асимметричным бортом и слегка расклешенными рукавами создан для тех, кто любит классические образы с интересными деталями. Прямые, почти острые плечи придают жакету строгости, а свободная посадка добавляет силуэту мягкости и женственности.

GUESS JEANS

GUESS JEANS и креативный директор бренда Николай Марсиано представляют осеннюю коллекцию. Второй дроп нового джинсового бренда вдохновлен расслабленным стилем калифорнийского побережья и включает в себя модели, созданные по экологичной технологии GUESS AIRWASHTM.

В центре коллекции FALL 2024 — джинсы, произведенные по технологии GUESS AIRWASHTM. Среди мужских моделей — G18 Relaxed, G16 Straight, G14 Slim и G12 Skinny, а также куртки из денима Selvedge Denim Workwear Jacket и Oversized Sherpa Lined Trucker Jacket. В женской коллекции — джинсы G11 Wide Leg, классические G05 Skinny, G06 Mom, G08 Mid-Rise Straight и куртки с подкладкой из искусственной шерсти. Все изделия представлены как в классической палитре, так и в новых цветах сезона — Brown Wash, Black Acid Wash и Black Vintage Wash.

Antonio Maretti

Итальянский нишевый парфюмерный бренд Antonio Maretti, рожденный в 2022 году во Флоренции, пополнил свою коллекцию ароматов.

Новым посвящением красоте и жизни в Италии стали четыре пленительные, пропитанные эстетикой, элегантностью и очарованием новинки. Cherry Pick, Uncensored Cherry, Guilty Pleasure и Skip The Foreplay эксклюзивно представлены в сети ЛЭТУАЛЬ.

MARCIANO by GUESS

MARCIANO by GUESS представляет коллекцию Back to office осень-зима 2024. В линейку вошли модели, которые подойдут как для офисного дресс-кода и официальных рабочих встреч, так и для расслабленных пятничных вечеров.

Для тех, кто выбирает деловые образы, дизайнеры бренда предлагают универсальные юбки-карандаши, блузки, строгие пиджаки, а также брюки разнообразного кроя: от чинос до палаццо.

URBANTIGER

URBANTIGER представил новую сезонную капсулу You inspire Me, посвященную поиску вдохновения во всем, что нас окружает, в том числе, и в нас самих.

В коллекции представлены продуманные образы для естественной смены сезона для нее и для него: строгие, лаконичные модели идеально сочетаются с более расслабленными, создавая красивые структурные многослойные образы. Ведущие оттенки: благородный серый, оливковый, бежевый и чёрный.

В капсулу вошли уютные трикотажные модели, жакеты, брюки, юбки, рубашки, футболки, деним и верхняя одежда. Дизайнеры бренда использовали натуральный хлопок и премиум-хлопок supima, поливискозу, премиальную шерсть и сочетания с шелком, льном, хлопком и вискозой, а также переработанные материалы.

Nuage de Coton, 100BON

Успокаивающая парфюмерная композиция, на 97% состоящая из натуральных эфирных масел, словно погружает в мягкий хлопковый кокон. Он окутывает кожу сладковатым пудровым благоуханием хрупких ирисов, распустившихся в глубине леса. Чувственную легкость цветочной ноте придает невесомое облако чистого свежего мускуса.

Туалетная вода Nuage de Coton, 100BON

Группа ароматов — цветочные, мускусные

Верхние ноты — Ирис

Средние ноты — пудровые

Базовые ноты — растительный мускус.

Serum16 Rapid renewal Serum, COSMEDIX

Сыворотка для быстрого обновления с 0,5% ретинолом Serum16

Сыворотка для быстрого обновления сочетает в себе увлажняющие компоненты и 0,5% чистого ретинола, чтобы одновременно бороться с признаками старения кожи и защищать её водный барьер.

Инновационная формула сыворотки для быстрого обновления с LG-ретинексом (16%) Serum16 от компании COSMEDIX, помогает выровнять тон кожи, разгладить морщины и повысить уровень увлажненности — и все это без раздражений, покраснений и сухости. Сыворотка демонстрирует наилучший потенциал, проникающую способность и стабильность LG-ретинекса, доступные на сегодняшний день.

Реальные результаты:

90% респондентов отметили, что тон кожи стал более ясным и ровным

88% респондентов отметили, что кожа стала заметно более упругой

75% респондентов отметили, что морщины стали менее заметны*

*Основано на клиническом исследовании протяженностью 6 недель.

Звезды рекомендуют. Ким Кардашьян: «Сыворотка Serum16. Настолько мягкая и эффективная сыворотка. Просто райский продукт.»

«Императорская Петергофская Фабрика» представляет женскую модель часов

Классическая линейка часов «ИПФ» пополняется женской моделью: новые часы специально разработаны для женской руки. В безель корпуса инкрустированы 72 бриллианта круглой огранки. Корпус и пряжка часов выполнены из белого золота 750 пробы, что обеспечивает редкий по красоте блеск. Ремень из кожи аллигатора доступен в новых пастельных оттенках, например, в фарфоровом.

Пошив ремня осуществляется по индивидуальным меркам, а его цвет, как и дизайн самих часов, можно менять на этапе конфигурации на свой вкус. Вкладыш в корпусе часов и кабошон в заводной головке выполнены из белого природного агата. Ротор механизма — из розового золота 750 пробы.