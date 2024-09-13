Елена Перминова, Оксана Он, Елена Кулецкая и другие открыли новый модный сезон Sela

Какими бы эффектными ни были модные показы, к самому эту формату мы уже привыкли. Возможно, именно поэтому бренд Sela решил провести презентацию нового сезона и переработанной айдентики в галерее искусств. Ключевые вещи из коллекций, узнаваемые составляющие этой марки и авторские принты дизайнеров предстали в формате арт-объектов, а атмосферные фотографии из свежего кампейна украшали стены галереи — чем не искусство? Кроме того, в галерее высота гости услышали премьеру первой песни бренда — трек «С ног до головы — в любовь», который призван максимально отражать настроение и ценности марки.

Мероприятие в историческом особняке в центре Москвы в галерее «Высота» посетили модель и инфлюенсер Елена Перминова, актрисы Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова, стилист Оксана Он, фешн-инфлюенсер Дарья Клюкина, телеведущая и модель Елена Кулецкая и другие. Вечер сопровождала живая музыка на уникальном рояле Bechtain XIX века, на котором когда-то играл сам Сергей Рахманинов.

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Елена Кулецкая

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Стилист Оксана Он

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Елена Перминова

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Дарья Клюкина

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Елизавета Арзамасова

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Дарья Мельникова с сыном

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Источник фото: Sela