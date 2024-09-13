Что обсуждали в социальных сетях на этой неделе: видеодайджест «Рамблера»

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Анджелина Джоли начала скрывать худобу с помощью теплой одежды.

Анонимный инсайдер рассказал, что звезда «Малефисенты» устала от бесконечного внимания к ее фигуре. По этой причине она вынуждена носить закрытые и теплые вещи даже в жаркую погоду. По словам источника, Джоли была худой с детства.

66-летняя Мадонна напугала фанатов одной деталью во внешности на модном показе.

Одна деталь во внешности американской певицы Мадонны на модном показе в Нью-Йорке напугала фанатов в сети. Пользователей сети возмутила худоба и внешность Мадонны, о чем они написали в комментариях под материалом.

Блогер-обжора сбросил 113 килограммов за 7 месяцев.

Блогер Николас Перри, известный в сети как Никокадо Авокадо, прославился видео в жанре «мукбанг» — блогер-обжора поедал перед камерой невероятные порции фастфуда и толстел. Мужчина назвал происходящее с ним социальным экспериментом и заявил, что зрители и дальше продолжат поглощать истории о нем.

39-летняя Ляйсан Утяшева показала внешность без фильтров.

Звезда разместила фото, на котором продемонстрировала лежа на полу лицо без макияжа, усыпанное веснушками.

«Это довольное личико без мейка и фильтров», — подписала она публикацию.