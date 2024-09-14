Чем удивляла нью-йоркская Неделя моды

Очередная Неделя моды — очередная порция наготы, эпатажа и высокого искусства. Дизайнер Кристиан Сириано, не изменяя своему видению, выпустил на подиум манекенщиц в нарочито сексуальных нарядах, а модельер Ким Шуй в своей работе обращалась к древнему японскому искусстве кинцуги. Чем на этот раз удивил эпатажный рэпер Lil Nas X и как певицу Рианну уличили во лжи — в галерее «Ленты.ру».

© Lenta.ru

© Lenta.ru

Рианна, которая недавно Vogue о переосмыслении откровенных нарядов из-за материнства, похоже, решила забрать свои слова обратно и появилась на показе бренда Alaia в экстравагантном образе. Певица предстала перед публикой в расшитом кристаллами платье-сетке и обнажающем ягодицы корсете. При этом исполнительница поджимала руками ткань изделия к телу, приподнимая и подчеркивая тем самым свою грудь. Несмотря на получасовое опоздание на показ, Рианна старалась идти от машины до места его проведения неспешно.

© Lenta.ru

Проживающая в Нью-Йорке дизайнер Грейс Линг из Сингапура к 27 годам успела прочно закрепиться в фэшн-индустрии. Она основала одноименный бренд Grace Ling в 2020 году, и к настоящему моменту среди ее клиентов числятся такие знаменитости, как певицы Дженнифер Лопес и FKA Twigs, манекенщицы Кайли Дженнер и Эмили Ратаковски и телезвезда Ким Кардашьян. Линг известна тем, что активно применяет технологии 3D-печати и компьютерной графики в своей работе. При создании новой коллекции под названием «Неандерталец» она также воспользовалась данной разработкой, получив наряд в виде металлического гнезда, вокруг которого парят птицы.

Бренд Grace Ling известен не только своими неординарными нарядами, но и аксессуарами. Среди самых популярных — металлическая сумка в виде ягодиц. В свою очередь, на показе новой коллекции манекенщица продемонстрировала шерстяную сумку с ручками в виде прямых металлических прутов.

© Lenta.ru

Ирина Шейк в очередной раз доказала миру статус одной из самых стильных супермоделей современности. В повседневной жизни манекенщица выглядит не менее эффектно, чем на подиуме. Сначала папарацци запечатлели ее в пижаме в сочетании с культовыми таби Maison Margiela, а для следующего выхода в свет Шейк выбрала излюбленный у звезд образ — полупрозрачное платье с плащом длины макси.

Экс-участник проекта «Подиум», а ныне известный модельер Кристиан Сириано в очередной раз сделал акцент на нарочитую сексуальность и женственность. Почти в каждой коллекции одноименного бренда Christian Siriano дизайнер предпочитает демонстрировать вещи, которые призваны удачно подчеркнуть достоинства фигуры с помощью изящных силуэтов и полупрозрачных тканей.

© Lenta.ru

Череда Недель мод — лучшее время для самовыражения у любителей моды. Блогерша Пэрис Шанель привлекала внимание фотографов нарядом-зеброй, который дополняли яркие акценты в виде розовых колготок и шляпы аналогичного оттенка. А другая гостья шоу бренда Private Policy предстала перед камерами в футуристичном образе с очками в стиле киберпанк.

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Скандальный рэпер Lil Nas X тоже не остался в стороне и в очередной раз эпатировал публику, появившись на публике в футболке-сетке и черно-желтых кожаных штанах. В наряде присутствовал и самый трендовый оттенок прошедшего лета — неэстетичный кислотно-зеленый цвет, который популяризировали любители тенденции brat summer.

Дизайнеры вновь сделали акцент на прозрачных образах, напоминая о популярности тренда. Нижнее белье и нагота стали символами весенней коллекции американского Christian Cowan. На подиум вышла модель в белом костюме, состоящем из брюк с вставками из сетки, и оголяющем грудь топе с симметричными вырезами. Поскольку в 2024 году украшения и детали внешнего вида приобрели особую актуальность, наряд манекенщицы дополнил зонт.

Другие участницы дефиле прошлись по подиуму в атласных бюстгальтерах в сочетании с мини-юбками и классическими брюками. Кроме того, манекенщицы продемонстрировали на себе серебристые платья с оголяющими грудь и живот вырезами.

Редакторы Forbes также заметили, что в коллекции Christian Cowan преобладали лишь черные и белые тона. Однако в середине показа одна из моделей все же продефилировала в пышной юбке синего цвета, держа в руках черный зонт.

© Lenta.ru

50-летняя рэперша Lil’ Kim вслед за Рианной опоздала на модный показ. Но также, как и ее коллега, она появилась весьма эффектно. Так, для шоу люксового бренда Christian Siriano хип-хоп-исполнительница надела кружевные черные колготки и сияющий корсет золотистого цвета. При этом она накинула на плечи плащ и примерила серые сияющие туфли с открытым носом.

© Lenta.ru

Редакторы Bustle «офисной сирены». Модель появилась перед публикой в светло-сером костюме, под пиджаком которого был виден оголенный бюст.

Перед созданием своей новой коллекции дизайнер Ким Шуй посетила в Париже выставку американского художника Мэтью Барни Secondary, которая заставила ее вспомнить о древнем японском искусстве кинцуги.

«Коллекция была основана на идее кинцуги — философии разбитой керамики, которая восстанавливается с помощью золотой смолы и становится более прочной», — приводит Vogue слова основательницы бренда Kim Shui.

© Lenta.ru

В новых нарядах, словно осколки, она соединила части своих прошлых работ: цветочные узоры времен династии Мин, элементы эстетики 2000-х годов, а также романтические мотивы и детали моды 1960-х.

На показе брендов Susan Alexandra x Rachel Antonoff, помимо модной составляющей, была и благотворительная: участницы шоу вышли на подиум со спасенными из приютов собаками.

Еще одна гостья показов предпочла сдержанный образ в не менее актуальном стиле офискор. К тому же она поддержала тренд на устойчивую моду, неся в руках винтажную сумку Gucci из коллекции 1947 года.

А украинская блогерша-миллионник Надин Медведчук на нью-йоркской Неделе моды последовала неугасающему тренду на нарочитую сексуальность, оголившись на публике в прозрачном боди.

Звезда кинолент «Жестокие игры» и «Блондинка в законе», актриса Сельма Блэр, посетила Неделю моды в открытых туфлях и черном платье люксового бренда Christian Siriano, обнажающем левое плечо. При этом правую сторону изделия украшают золотистые кольца.

Знаменитость предстала перед фотографами не одна, а в компании своего пса-поводыря по кличке Скаут. Блэр не может самостоятельно передвигаться по улице из-за поставленного в 2018 году диагноза «рассеянный склероз». По словам актрисы, Скаут позволяет ей получить больше свободы в движениях и помогает пережить мышечные спазмы.

Тренд на обнажение получил развитие. Знаменитости полюбили предметы гардероба из металла, имитирующие голое тело. Немецкая фэшн-блогерша и модель Каролайн Даур для похода на шоу бренда Grace Ling выбрала наряд, в который входил серебристый топ, повторяющий форму плеч и груди.

В подобном образе ранее посетила показ бренда LaQuan Smith исполнительница Камила Кабельо. В свою очередь, певица Дженнифер Лопес выбрала аналогичный образ для похода на премию журнала ELLE «Женщины в Голливуде».

Фотографы запечатлели одну из гостей показа, которая придерживалась эстетики Grace Ling. Девушка попала в объектив фотографов в длинной приталенной юбке с разрезом до бедра и бюстгальтере, декорированном серебристыми вставками. Поверх белья она надела актуальный укороченный жакет.

Сливочно-желтый признали самым модным цветом лета — теперь тренд перекочевал и на показы первой из четырех Недель моды осеннего сезона. Например, в нем заметили модель на дефиле марки 3.1 Phillip Lim — образ дополнили не менее актуальные перья.

18-летний приемный сын режиссера Гая Ричи и певицы Мадонны вслед за сестрой Лурдес Леон отправился покорять модельные подиумы. Юноша дебютировал на показе бренда Off-White, появившись перед гостями в клетчатом жилете и черных брюках. При этом главную роль в образе играли детали: объемные фактурные серьги, перчатки, скрывающие только пальцы, и вьетнамки, украшенные крышками от бутылок.

Другие модели представили гостям уже полюбившиеся публике наряды в стиле спортшик.