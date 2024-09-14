Эксперт рассказала, как одежда влияет на карьерный рост

Как бы мы не сопротивлялись этому факту, но внешний вид играет огромную роль во всех сферах жизни. Дональду Трампу принадлежит фраза о том, что одеваться необходимо как будто вы уже работаете на работе своей мечты. Не согласиться с этим сложно, а потому мы посоветовались имиджмейкером Светланой Милоновой, которая рассказала о нескольких правилах подбора одежды, после чего карьера может магическим образом пойти в гору.

Собираем образ из вещей, которые хорошо сидят

И речь не всегда о трендах.

Светлана: «Есть люди, которым вообще не идет ничего из оверсайза, просто не сидит и все. Пусть ваш пиджак будет приталенным, хоть это сейчас и не тренд, но если вы выглядите в нем сногсшибательно, смело носите».

Идеально, если вы определите, какие крой и посадка ваши, в этом случае вы сможете быстрее подбирать и миксовать вещи для любого бизнес-события.

Выделяйтесь

Даже в деловой сфере есть место яркости и неординарности. Естественно, в разумных пределах. Конечно, вещи классического кроя обязательно должны быть в вашем гардеробе, при этом эти же вещи быстро смешают вас с толпой. Наш эксперт советует подобрать несколько элементов одежды или же аксессуары, которые будут ассоциироваться у ваших коллег и бизнес-партнеров исключительно с вами.

Светлана: «Очень хорошо работают в этом направлении качественные аксессуары вроде часов, очков, платков из дорогой ткани, сумки».

Также не забываем о ярких акцентах. Если хотите произвести впечатление на переговорах, наденьте что-то красное — беспроигрышный цвет, сразу же придающий баллы вашей привлекательности по всем параметрам.

Обращайте внимание на качество

И нет, вещи не обязательно должны быть дорогими. При этом к качеству вашего делового гардероба не должно быть претензий. Вы можете стремиться сэкономить, однако скупой всегда платит дважды, и в данном случае вы можете поплатиться репутацией, если отправитесь на важное собеседование или на обсуждение важного проекта в плохо сшитом пиджаке или же брюках из материала сомнительного качества.

Учитывайте деловую обстановку

Хоть мы уже говорили о том, что важно подбирать вещи, как будто вы уже получили должность мечты, все же нельзя игнорировать и то окружение, которое есть у вас на данный момент. Отрасль, в которой вы работаете, всегда имеет определенные правила. Будьте гибкими и пытайтесь встроить свой образ в тот стиль жизни и профессию, которые вы поддерживаете сейчас. Вы должны выделяться не путем экстравагантности, а тем, что люди всегда отмечают ваше чувство стиля и уместность в любой ситуации. Для вашего руководства этот момент имеет большее значение, чем вы думаете. Повышение при таком раскладе точно не за горами.