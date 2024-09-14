Липофилинг: как за счет ресурса организма скорректировать лицо

В современном мире созданы все условия, чтобы «замедлить» старость. Это и домашний уход за собой, и доступность фитнеса, а также косметология, пластическая хирургия и много чего еще. Только вот далеко не все могут решиться на операцию по разным причинам. Однако есть малотравматичное вмешательство, которое поможет омолодить лицо и тело. Об этом варианте «Вечерней Москве» рассказал действительный член Российского и Международного общества пластических хирургов, доктор клиники эстетической хирургии «Спектр» Андрей Петров.

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Что такое липофилинг и в чем его преимущество

По словам специалиста, липофилинг — операция, которая минимально травмирует мягкие ткани и имеет отличный омолаживающий эффект.

— Вмешательство представляет собой аутотрансплантацию жировой ткани или, проще говоря, перенос жира из одной части тела в другую в пределах одного организма. Важно понимать, что чужой жир не пересаживается, — пояснил Петров.

Главное преимущество липофилинга перед теми же филлерами в том, что собственные жировые клетки не вызывают отторжения и аллергии, не мигрируют, а также в местах введения способствуют выработке организмом коллагена и эластина, отметил врач.

Ход операции

Операция выполняется в несколько этапов:

сначала жир забирается тонкими канюлями с донорского участка;затем обрабатывается;потом пересаживается через маленькие проколы специальными канюлями для введения.

— Обычно биоматериал берут оттуда, где он в избытке, — это могут быть живот, бока, ноги (например, внутренняя поверхность коленей или галифе) и другие области с жировыми ловушками, — сообщил хирург.

Липофилинг рекомендуется проводить под общим наркозом, так как есть исследования, что лидокаин, который применяют при местном обезболивании, способен разрушать жировые клетки, а это, в свою очередь, может негативно отразиться на результате, предупредил специалист.

Зоны применения липофилинга

По мнению доктора, липофилинг можно применять практически везде в области лица и тела, но важно понимать особенности анатомии в целом и конкретного пациента в частности.

— Если говорить про лицо, то старение здесь — это не просто птоз тканей, но и уменьшение количества жировой клетчатки. В результате лицо худеет, становится осунувшимся. Поэтому, чтобы его полноценно омолодить, нужно действовать комплексно — не только подтягивать, но и восполнять утраченные объемы. Здесь как раз на помощь приходит липофилинг. Его применяют для коррекции носослезной борозды, носогубных складок, восполнения объема в височной и скуловой зонах и так далее. Данная процедура пользуется большой популярностью, так как является хорошей работающей методикой, — уверен Петров.

Если говорить про тело, то чаще всего липофилинг применяют для коррекции ягодиц, реже — для молочных желез и других зон, продолжил врач.

— Например, в первом случае это увеличение ягодиц, заполнение подъягодичных ямок и срединных западений, чтобы контуры были красивыми и плавными. Что касается груди, то некоторые хирурги не рекомендуют вводить жир в ткань молочной железы, чтобы избежать риска образования жировых кист и рубцов, так как это может осложнить диагностику онкологии груди. Тем не менее допустима точечная коррекция с введением жира подкожно. Например, с помощью липофилинга можно работать с риплингом (кожная рябь, иногда появляющаяся от долгого хождения с имплантами и естественного истончения мягких тканей) и проводить гибридные операции (когда сочетают увеличение груди и введение жира, чтобы эндопротезы не контурировали, или чтобы скорректировать межгрудное пространство), — объяснил пластический хирург.

Вообще жир рекомендуется вводить в жировую клетчатку, чтобы он лучше прижился. Например, на ягодицах жировая клетчатка толстая, поэтому туда можно ввести больший объем, заметил специалист.

Также липофилинг применяется и в реконструктивной хирургии, в частности для коррекции рубцовых втяжений, добавил доктор.

— Некоторые пациенты переживают, что если они худые, значит, неоткуда будет взять жир для липофилинга. Однако если говорить про небольшие объемы, то практически на любом теле можно найти донорские жировые ловушки, — успокоил Петров.

Реабилитация после операции

После липофилинга пациенту не нужно долго находиться в стационаре, а при небольшом объеме вмешательства его и вовсе выписывают в тот же день, подчеркнул эксперт.

— В течение пары недель после операции в местах забора и введения жира могут присутствовать синяки и отеки. Их не нужно пугаться, так как это естественная реакция организма на оперативное вмешательство. При этом рубцов после липофилинга не остается, так как процедура выполняется через тоненькие канюли, от которых остаются маленькие проколы, и те довольно быстро затягиваются, — заверил специалист.

После выписки из клиники в течение небольшого промежутка времени нужно будет соблюдать определенные ограничения. На месяц придется отказаться от тяжелых физических нагрузок, а также бани, сауны и бассейна. Прогревать зону введения жира нельзя в течение 2,5 месяца, чтобы не навредить результату. Подробнее все рекомендации хирург дает перед выпиской.