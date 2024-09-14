Мария Погребняк показала фигуру в крошечном бикини

Мария Погребняк продолжает делиться с подписчиками своими послеродовыми успехами. Новоиспеченная мама четверых уже подробно рассказала об изменениях в весе: благодаря тренировкам и специальным процедурам за беременность Мария набрала всего восемь с половиной килограммов, а половину из них уже сбросила.

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Феноменальная фигура Марии впечатлила нас еще на второй день после родов, но сама многодетная мама оказалась к себе намного строже.

«7-е сутки после родов! Честно, мне хочется быстрее в зал, не могу смотреть на свое рыхлое тело», — пожаловалась она в запрещенной сети. Тем не менее есть и хорошие новости: Погребняк рассказала, что живот уже уменьшается, а растяжек у нее совсем нет. Все благодаря строгому бьюти-режиму: «Чередовала масло с кремом 2 раза в день! Плюс я носила бандаж, а на ночь надевала поддерживающие живот трусы».

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Ну а в качестве иллюстрации Мария опубликовала видео в крошечном бикини кислотного оттенка.

«Еще работать и работать, — поделилась Погребняк. — Где-то недельки через две уже подключу зал».

Ох, Мария, всем бы такое «рыхлое» тело! Как бы то ни было, мы уверены: блогерше удастся прийти к желанной форме в кратчайшие сроки — мы даже не успеем записаться в спортзал глазом моргнуть.