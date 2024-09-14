Осенний гардероб мужчины: пять главных трендов и антитрендов

С наступлением осени 2024 года мода для мужчин продолжает удивлять сочетанием проверенной и милой сердцу консерваторов классики и, с другой стороны, современных инноваций. Это время смелых экспериментов и спокойного возврата к основам, когда простота сочетается с индивидуальностью. Разбираемся, какие элементы гардероба стоит добавить этой осенью, а что пора отложить на дальнюю полку.

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Оверсайз-костюмы

Мода на оверсайз продолжается, и этой осенью она охватывает не только повседневные вещи, но и классические костюмы.

«Оверсайз-пиджаки с широкими плечами, расслабленные брюки с мягкими складками — это тренд, который привносит нотку свободы и расслабленности в строгий деловой стиль. Цветовая гамма варьируется от классических серых и черных оттенков до более смелых бордовых и изумрудных», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Трикотажные вещи

Свитера, кардиганы и трикотажные поло занимают ключевые позиции этой осенью. Мягкий трикотаж — это не только удобно, но и очень стильно. Одним из главных акцентов станут объемные свитера крупной «бабушкиной» вязки, которые легко комбинировать с брюками, джинсами или даже деловыми костюмами. Нейтральные оттенки, такие как бежевый, молочный и коричневый, — это базовый выбор сезона.

Слои

Осень — это время многослойности, и в этом году мужчины могут смело экспериментировать с многослойными образами. Комбинирование курток, свитеров, рубашек и футболок разных текстур и оттенков позволит создать стильные и удобные аутфиты для любых погодных условий.

«Особенно актуальны будут длинные жилеты, надетые поверх свитеров и кардиганов», — утверждает стилист.

Кожаные куртки и плащи

Кожаная одежда, собственно, никогда не выходит из мужской моды, но этой осенью она особенно актуальна. Прямые кожаные плащи и куртки с минималистичным дизайном вернулись на модные подиумы. Их можно сочетать как с классическим стилем, так и с фишками стритстайла. Для смелых — можно выбрать яркие или пастельные оттенки кожи, а для поклонников классики — черный, темно-коричневый или бордовый.

Монохромные образы

Полный монохромный наряд — это одно из главных модных решений этой осени. Белый, серый, черный или любой другой оттенок в total look будет выглядеть утонченно и стильно. Такой минимализм подчеркивает уверенность и вкус, а также позволяет выделить детали, например, текстуру ткани или аксессуары.

И вот пять антитрендов осени 2024: так одеваться не нужно, чтобы не казаться старомодным.

Слишком узкие брюки

Узкие джинсы и брюки давно покинули список модных фаворитов. В 2024 году в тренде более свободные и удобные фасоны. Чрезмерно облегающие вещи не только выглядят неактуально, но и создают ощущение дискомфорта. Пора отдавать предпочтение широким или слегка зауженным моделям, которые позволяют свободно двигаться.

Логомания

Одежда, обвешанная логотипами и брендовыми надписями, больше не в моде. Если раньше яркие лого на каждом предмете одежды были трендом, то в этом сезоне акцент сделан на минимализме и утонченности. Брендированная одежда становится более сдержанной, а стиль основывается на сочетании фактур и качественных материалов.

Стильно-модно-молодежно

Спортивная одежда постепенно уступает место более классическим и стильным решениям. Если несколько лет назад спортивные костюмы и кроссовки были на пике популярности, то сейчас деловой и повседневный стиль требует более сбалансированных комбинаций. Спортивные элементы допустимы, но не в полном образе — лучше сочетать их с классическими вещами.

Яркие неоновые цвета

В моде 2024 года правят сдержанные и природные оттенки. Неоновые и кислотные цвета, которые недавно были популярны, теперь считаются излишне броскими и устаревшими. Осень требует спокойных и глубоких тонов — от землистых коричневых до насыщенных темно-зеленых и синих оттенков.

Кепки с прямым козырьком

Кепки с прямым козырьком, которые долгое время были элементом уличного стиля, ушли в прошлое. На замену им приходят более классические шляпы, береты и бейсболки с изогнутым козырьком. Этот тренд делает образ более утонченным и гармоничным, особенно в сочетании с верхней одеждой.