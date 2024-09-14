Хейли Бибер впервые появилась на публике после рождения первенца

27-летняя модель Хейли Бибер впервые выбралась в свет после рождения первенца. Звезда оторвалась от материнских дел, чтобы поужинать в одном из итальянских ресторанов Лос-Анджелеса с лучшими подругами, в числе которых оказалась и Кайли Дженнер.

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Вечер явно удался, потому что уже на следующее утро молодая мама отправилась откисать в спа. Что ж, может себе позволить: с таким папой, как Джастин, малыш дома точно не заскучает.

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Спустя три недели после родов Хейли особо не демонстрирует свою фигуру: для обоих выходов она выбрала довольно внушительный оверсайз. Впрочем, модель уравновесила объемную верхнюю часть, сделав акцент на стройные ноги. Берем трюк на заметку — ну а в ожидании более смелых образов от супруги Джастина, пожалуй, полюбуемся нашей инста-мамой Машей Погребняк: она нам все честно рассказывает и показывает.

Ранее стало известно трогательное значение имени первенца Джастина и Хейли Бибер.