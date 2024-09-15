Продюсер Яна Рудковская снялась в купальнике

Продюсер Яна Рудковская показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя Яна Рудковская была запечатлена в слитном черно-белом купальнике Chanel с сетчатыми вставками и вырезом. Продюсер дополнила пляжный образ черной панамой с монограммой люксового бренда, сумкой круглой формы, солнцезащитными очками и золотыми браслетами. Знаменитость стояла с распущенными волосами у скалы.

Подписчики принялись обсуждать внешний вид Рудковской.

«Очень красиво смотрится черное с белым, вам очень идет», «Ноги от ушей» «Какая красивая», «Шикарная», «Песочные часы», «Фигура у вас просто отпад», — писали в комментариях.

Недавно Яна Рудковская показала новую сумку-машину с показа Chanel. Стоимость изделия из круизной коллекции бренда на сайте BUYMA, который специализируется на вещах люксовых марок, составляет $266186 HKD (около 3 миллионов рублей).

В конце августа Яна Рудковская восхитила подписчиков выходом в женственном наряде. Продюсер появилась в голубом мини-платье и темно-синих босоножках на каблуках на вечеринке издания Hello! в рамках музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж в нюдовых тонах.

Ранее Рудковская получила сумку с бриллиантами за 7 миллионов рублей.