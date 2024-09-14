Актриса Настасья Самбурская опубликовала фото с натуральным цветом волос. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Настасья Самбурская показала, как выглядят ее натуральные волосы. Оказалось, что у актрисы длинные каштаново-рыжие волосы. В кадре она продемонстрировала пряди, а также свою естественную внешность без макияжа.

В конце июня нынешнего года Самбурская рассекретила свой роман. На фотографии мужчина с бородой склонил лицо к исполнительнице, которая делала совместное селфи. До этого Самбурская опубликовала в личном блоге видеоролик, в комментариях под которым написали: «Почему такая женщина до сих пор одна?» В ответ певица капслоком и с использованием матерных слов заявила, что состоит в отношениях. Она добавила, что просто не показывала в соцсетях избранника, и послала подписчиков, которые интересуются подобными вопросами.

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А в конце августа Настасья Самбурская сообщила, что выходит замуж. Артистка опубликовала видео, где показала себя с кольцом. По словам знаменитости, она догадывалась, что избранник пойдет на такой шаг.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса делилась, что экс-супруг поднимал на нее руку.

Ранее продюсер раскрыл гонорары Настасьи Самбурской.