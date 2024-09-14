Ольга Кабо раскрыла секрет красоты и молодости

56-летняя актриса Ольга Кабо рассказала о своем отношении к возрасту. В интервью Газета.Ru артистка призналась, что для нее важно сохранить все особенности своего лица, и выступила против чрезмерного вмешательства во внешность.

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По словам Ольги Кабо, она «не боится возраста» и «живет в гармонии с собой». Актриса отметила, что следит за своей внешностью, но старается не увлекаться этим, поскольку для нее важно «быть узнаваемой».

«Конечно, стараюсь ухаживать за собой, посещаю косметолога, но пока довольствуюсь лишь эстетической медициной. Для меня важно сохранить мое лицо: я должна быть узнаваема моими зрителями и поклонниками, а мои дети по моей мимике, да и по морщинкам должны понимать, в каком я настроении», — рассказала Ольга Кабо.

Артистка считает, что чрезмерное вмешательство во внешность, например, пластика, уничтожает «историю жизни» человека, лишая его уникальности.

«Наши морщины — это атлас жизни, и любое оперативное вмешательство или чрезмерное употребление филлерами, на мой взгляд, стирают историю жизни и делают человека безликим и неинтересным», — заявила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что пластический хирург Александр Вдовин раскрыл секрет «нестареющей» Ольги Кабо.