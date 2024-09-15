На что обращать внимание при выборе косметики и парфюма

При выборе парфюмерной продукции в первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид упаковки товара. Она не должна вызывать подозрений, должна быть аккуратной (например, если это картон, то качественный), шрифты на упаковке — четкими и читаемыми, при этом буквы, залитые тоном (красителем), не должны размазываться. Если продукт упакован в целлофановую пленку, то она также должна выглядеть аккуратно. На упаковке до потребителя доводится важная информация о продукции.

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Маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать следующую информацию:

Наименование, название (при наличии) продукции и ее назначение;

Наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);

Страна происхождения продукции (если страна, где расположено производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя);

Наименование и местонахождение организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства - члена ТС;

Номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре, за исключением парфюмерной продукции номинальным объемом менее 5 мл или ее пробника;

Срок годности (дата изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет), или надпись «годен до» (месяц, год) или «использовать до» (месяц, год);

Описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;

Особые меры предосторожности при применении продукции (при необходимости);

Номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию продукции;

Сведения о способах применения продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем продукции;

Список ингредиентов/состав продукции (при этом парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия ее состава).

Наименование изготовителя, его местонахождение и название продукции, название линии (серии), единицы измерения объема (ml, L) или массы (g, kg) допускается указывать буквами латинского алфавита. Страна происхождения парфюмерно-косметической продукции приводится на русском языке.

Важно знать! Вернуть такой товар в магазин можно только в том случае, если в нем обнаружены недостатки либо при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре. В случае обнаружения недостатков в товаре потребитель вправе предъявить требования, предусмотренные статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Перед покупкой рекомендуем воспользоваться пробником (тестером), с помощью которого можно не только заранее ознакомиться с ароматом того или иного парфюма, но и проверить индивидуальные характеристики и стойкость аромата.

Во избежание рисков, связанных с причинением вреда своему здоровью, не приобретайте парфюмерную продукцию у случайных лиц, уличных торговцев, а также вне стационарных мест торговли или в павильонах, где до покупателя не доведены достоверные сведения об организации (продавце), адресе и режиме работы.