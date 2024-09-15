Саша Бортич вышла в мини-платье на кинофестивале «Новый сезон»

Актриса Саша Бортич вышла в свет в облегающем наряде после похудения. Издание «СтарХит» опубликовало видео в Telegram-канале.

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29-летняя Саша Бортич посетила закрытие кинофестиваля «Новый сезон», которое состоялось 14 сентября на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Актриса позировала перед фотографами в черном облегающем мини-платье, капроновых колготках и лаковых лодочках. Артистке сделали макияж с черными стрелками и красными губами и собрали волосы в пучок с прядями у лица.

Интернет-пользователи отметили, что знаменитость сильно похудела.

«Бортич похудела просто супер», «Бортич стала слишком худой! Некрасиво совсем. Палка какая-то», «Бортич — цапля», «Бортич исхудала», — писали в комментариях.

В мае 2023 года актриса Саша Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда актриса перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Бортич заявила, что они остались друзьями и вместе воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году.